В Новосибирске арестовали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

По версии следствия, мужчину вывезли в гараж и требовали у него полмиллиона рублей

Кировский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения двум мужчинам, которых обвиняют в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Под стражу отправили Генжали Керимова и Эльчина Гусейнова. По данным следствия, 22 марта 2026 года они вместе с сообщниками похитили жителя Новосибирска в Кировском районе.

Как считают следователи, обвиняемые силой поместили мужчину в багажник автомобиля на улице Беловежской, после чего увезли его в гаражный бокс в Заельцовском районе.

В помещении потерпевшего избили, используя биту, и потребовали передать 500 тысяч рублей. У мужчины диагностировали перелом ноги.

Суд учел тяжесть обвинений, а также опасения потерпевшего за свою безопасность. Кроме того, было отмечено, что обвиняемые знают место его проживания.

В итоге суд пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, фигуранты могут скрыться или помешать расследованию. Керимова и Гусейнова заключили под стражу до 4 июля 2026 года.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

