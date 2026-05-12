Жительницу Новосибирска осудили за оскорбление и нападение на участкового

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор местной жительнице Наталье Слепыниной. Ее признали виновной в оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Как установил суд, инцидент произошел на лестничной площадке общежития. Участковый отдела полиции № 9 «Первомайский» прибыл для пресечения административного правонарушения — женщина нарушила запрет на курение в общественном месте.
Во время исполнения служебных обязанностей сотрудник полиции столкнулся с агрессивным поведением сибирячки. По данным суда, женщина публично оскорбляла участкового нецензурной бранью, а затем нанесла ему не менее пяти ударов руками и ногами.
Подсудимая полностью признала вину. Дело рассмотрели в особом порядке.
Суд учел раскаяние женщины, ее состояние здоровья и мнение потерпевшего, который не настаивал на строгом наказании. В итоге Наталье Слепыниной назначили один год лишения свободы условно.
Приговор пока не вступил в законную силу.
