В Новосибирске готовятся к сезону городских ярмарок

В Новосибирске в этом сезоне планируют провести 20 общегородских ярмарок. Часть мероприятий пройдет в рамках проекта «Всероссийская ярмарка», сообщили в мэрии города.
Четыре ярмарки организуют на площадке у ГПНТБ — 28 и 29 мая, а также в июле и сентябре. Еще одно мероприятие состоится в сентябре возле ДК имени Горького.
Для участия приглашают сельхозпроизводителей, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств и ремесленников. Торговые места участникам предоставят бесплатно.
Кроме того, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил начать подготовку к традиционной ярмарке белорусских товаров. Сейчас власти обсуждают с белорусской стороной дату и место проведения.
— Ярмарка белорусских товаров традиционно популярна и востребована у новосибирцев. Горожане знают, что белорусская продукция качественная. Для нас это не только торговое сотрудничество, но и взаимодействие с дружественной страной, — отметил мэр.
