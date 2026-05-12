За неделю в Новосибирске произошло 53 пожара

За прошедшую неделю в Новосибирске произошло 53 пожара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Трагический случай произошел в Ленинском районе — один человек погиб во время пожара, вызванного возгоранием травы. Еще один житель пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Заельцовском районе.
Большая часть возгораний произошла в жилом секторе — специалисты зарегистрировали 22 пожара. Из них 11 случились в многоквартирных домах, шесть — в частных домах, еще три — в дачных и садовых обществах. Два пожара произошли в банях, гаражах и надворных постройках.
Кроме того, за неделю произошло семь пожаров в нежилых зданиях и три — на транспортных средствах. Еще 21 возгорание зафиксировали на прочих объектах.
