За неделю в Новосибирске произошло 53 пожара

Один человек погиб, еще один получил травмы

За прошедшую неделю в Новосибирске произошло 53 пожара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Трагический случай произошел в Ленинском районе — один человек погиб во время пожара, вызванного возгоранием травы. Еще один житель пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Заельцовском районе.

Большая часть возгораний произошла в жилом секторе — специалисты зарегистрировали 22 пожара. Из них 11 случились в многоквартирных домах, шесть — в частных домах, еще три — в дачных и садовых обществах. Два пожара произошли в банях, гаражах и надворных постройках.

Кроме того, за неделю произошло семь пожаров в нежилых зданиях и три — на транспортных средствах. Еще 21 возгорание зафиксировали на прочих объектах.

