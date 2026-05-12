Новосибирская область лидирует в Сибири по спросу на медицинских сестер

В Новосибирской области зафиксировали самый высокий спрос на медицинских сестер среди всех регионов Сибири. С начала 2026 года в области открыли более 800 таких вакансий. Это составляет 26 процентов от всех предложений в Сибирском федеральном округе. После Новосибирской области по количеству свободных мест следуют Красноярский край, Омская область и Алтайский край. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

Аналитики отмечают, что в регионе до сих пор не хватает кадров. На одно рабочее место приходится всего 3,5 резюме. При этом нормой для рынка труда считается показатель от четырех резюме на вакансию. В других частях Сибири ситуация выглядит иначе. Например, в Кемеровской области на одну вакансию претендует семь человек, а в Республиках Алтай и Тыва этот показатель достигает 16.

Чтобы быстрее находить сотрудников, клиники начали менять требования к стажу. В 44 процентах объявлений опыт работы не требуют совсем. Еще в 49 процентах случаев работодатели ищут персонал со стажем до трех лет. Опытные специалисты нужны только в восьми процентах вакансий. Многие организации сегодня готовы сами обучать молодых сотрудников прямо на рабочем месте.

От медицинских сестер ждут умения делать уколы, брать кровь и вести документацию. Также важно уверенно пользоваться компьютером и знать медицинское оборудование. Кроме профессиональных навыков, руководители клиник ценят умение общаться с людьми, внимательность и точность в деталях.

