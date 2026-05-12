В Кузбассе 70-летней пациентке удалили опухоль пищевода через мини-разрезы

Хирурги удалили новообразование и восстановили пищевод из желудка.

В Кузбасском онкологическом диспансере имени Раппопорта провели необычную операцию. 70-летней женщине удалили опухоль пищевода через маленькие проколы, а не через большой разрез. Об этом пишет «Сiбдепо».

Как рассказал министр здравоохранения региона, сначала у пациентки подозревали гастрит, но обследование показало новообразование чуть больше 1 см в верхне-грудном отделе пищевода. Обычно такие опухоли обнаруживают поздно, но в этот раз болезнь заметили на ранней стадии.

Врачи торакального отделения решились на сложное 7-часовое вмешательство. Они удалили пораженные участки пищевода и создали новый из стенки желудка. Вместо открытой хирургии применили лапароскопию и торакоскопию — через разрезы по 3 см. Такой подход снижает риски для пожилых пациентов.

Восстановление прошло гладко, без осложнений. Теперь женщине не требуется дополнительное лечение, только регулярное наблюдение у врачей.

