У новосибирца арестовали иномарку за налоговую задолженность

Судебные приставы изъяли Kia Rio у неплательщика налогов под Новосибирском. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

Судебные приставы провели плановый рейд в Коченевском районе и арестовали автомобиль местного жителя. Причиной стали накопленные долги по налогам. В отношении 58-летнего мужчины открыли сразу три исполнительных производства. Общая сумма его задолженности перед налоговой инспекцией составила 93,7 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Сотрудники службы выяснили, что должник официально нигде не работает. При этом на мужчину зарегистрирована иномарка Kia Rio. Во время проверки имущества приставы нашли этот автомобиль во дворе дома и наложили на него арест.

Если мужчина в ближайшее время не выплатит всю сумму, машину передадут специалистам для оценки. После этого иномарку выставят на торги. Полученные от продажи деньги пойдут на погашение налогов. Если после выплаты долга останутся лишние средства, их вернут хозяину машины.

