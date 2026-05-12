В Кольцово лже-соцработница похитила у пенсионерки деньги на похороны

В Кольцово мошенница под видом соцработника похитила деньги у пенсионерки.

В наукограде Кольцово 87-летняя местная жительница стала жертвой мошенницы. Женщина пришла к пенсионерке домой и представилась сотрудником социальной службы. Она рассказала пожилой женщине о якобы начавшейся денежной реформе и предложила обменять старые купюры на новые. Также гостья пообещала принести бесплатный продуктовый набор. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИНК Кольцово.

Пенсионерка поверила незнакомке и достала свои сбережения в размере 180 тысяч рублей. Пока хозяйка квартиры ходила на кухню за сумками для продуктов, мошенница забрала деньги и скрылась. Эти средства пожилая женщина откладывала на похороны.

Местные власти напоминают, что настоящие социальные работники никогда не предлагают обменивать деньги или покупать лекарства на дому. Специалисты советуют не впускать посторонних, даже если они представляются врачами или сотрудниками пенсионного фонда. Мошенники часто используют легенды о премиях ветеранам или перерасчете пенсий.

