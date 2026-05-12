Новосибирец предстанет перед судом за покупку поддельных прав

В Новосибирской области мужчина купил водительское удостоверение за 81 тысячу и попал под суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор Кочковского района направил в суд уголовное дело против 43-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в покупке и использовании поддельного водительского удостоверения. Вместо того чтобы учиться в автошколе и сдавать официальные экзамены, он решил упростить процесс. Для этого он нашел в интернете объявление о продаже документов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие выяснило, что мужчина отправил свои личные данные неизвестному лицу и заплатил за изготовление фальшивки 81 тысячу рублей. Поддельные права были оформлены на категории «В, В1, М». Получив документ, обвиняемый начал ездить на машине.

Однако в Кочковском районе его автомобиль остановил инспектор ДПС для проверки. Водитель предъявил поддельное удостоверение, но полицейский заметил признаки фальсификации. Проверка по базам данных подтвердила, что документ не настоящий.

Во время расследования мужчина полностью признал свою вину. Теперь его судьбу решит Ордынский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX