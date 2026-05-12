Новосибирец устроил погром в поселке Березки

Новосибирцы пожаловались на погром в поселке Березки.

В селе Новолуговое в поселке Березки 9 мая произошел инцидент с порчей имущества. По словам очевидцев, мужчина вел себя крайне агрессивно и, предположительно, находился в состоянии опьянения. Он беспрепятственно разбивал двери, автомобили, повреждал деревья и общее имущество жителей. Об этом сообщили очевидцы в канале «АСТ-54» в МАКС.

- Мне страшно жить в таком поселке, где мужчина может просто ходить и внаглую разбивать чужое имущество. А что было бы, если бы он проник к кому-то в квартиру? Страшно даже представить, – рассказала одна из жительниц.

Местные жители вызвали на место полицию. В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний житель Калининского района Новосибирска. В момент событий он находился в состоянии опьянения. По факту случившегося проводится проверка.

