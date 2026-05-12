В Новосибирской области с начала сезона потушили 29 лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона в Новосибирской области специалисты зафиксировали 29 лесных пожаров. Огонь прошел территорию площадью более 2 тысяч гектаров. Почти 1 360 гектаров из этой площади занимают леса. Все возгорания сотрудники лесной охраны ликвидировали в течение первых суток. Самые масштабные очаги инспекторы обнаружили в Куйбышевском и Северном лесничествах. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Анализ причин показал, что все пожары возникли из-за деятельности человека. Основной угрозой остается пал травы на полях, откуда пламя перекидывается на деревья. Также огонь вспыхивает по вине местных жителей и в результате аварий на электросетях. Для поиска новых очагов специалисты используют наземные патрули, авиацию и спутниковые снимки. Больше всего возгораний нашли во время обычных осмотров территории.

На всей территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. За нарушение правил безопасности уже оштрафовали 62 человека. Общая сумма штрафов составила 175 тысяч рублей. Инспекторы провели более 3 тысяч рейдов вместе с полицией и прокуратурой. По предварительным подсчетам, ущерб лесному хозяйству составил почти 1,5 млн рублей. В эту сумму включили расходы на работу пожарных и вред природе.

