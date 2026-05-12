Бывшего бухгалтера ТСЖ и ЖСК осудили в Новосибирске за растрату 8 млн рублей

В Новосибирске вынесли приговор бухгалтеру за хищение 8 млн рублей.

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему бухгалтеру ТСЖ и ЖСК. Ее признали виновной в растрате 8 млн рублей, которые принадлежали товариществу собственников жилья и жилищному кооперативу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Следователи выяснили, что на протяжении нескольких лет бухгалтер незаконно перечисляла себе деньги жильцов. Она пользовалась доступом к счетам, который ей дали руководители для работы. Женщина оформляла переводы под видом очень высокой зарплаты и отправляла средства на свои счета.

Всего Кровякова украла у ТСЖ «Суверен» более 2,7 млн рублей, а со счета ЖСК «Квант» – более 5,3 млн рублей. В суде женщина признала вину лишь частично. Она заявила, что сумма ущерба завышена, а часть денег она получила законно.

Суд назначил ей 3 года и 4 месяца лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу прямо в зале суда. Также она должна будет выплатить организациям все украденные деньги. Пока приговор еще не вступил в законную силу.

