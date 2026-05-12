Конфликт между новосибирскими бизнесменами закончился дракой и стрельбой

В Куйбышевском районе задержали четверых подозреваемых в хулиганстве.

В Куйбышевском районе Новосибирской области полиция задержала четверых человек, подозреваемых в хулиганстве. Инцидент произошел 27 апреля возле одного из домов на улице Ветка. По предварительным данным, причиной конфликта стала профессиональная деятельность двух местных предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Один из водителей пригласил на встречу троих своих знакомых из Новосибирска. В назначенное время они приехали в Куйбышев, чтобы разрешить спор. Однако встреча переросла в драку. Новосибирцы применили травматическое оружие, нанесли телесные повреждения оппоненту и скрылись с места происшествия.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В результате оперативных действий полиция задержала всех четверых участников конфликта. В настоящее время в отношении задержанных избраны меры пресечения. Один из них отправлен под стражу, другой находится под домашним арестом. Оставшиеся двое дали подписку о невыезде.

