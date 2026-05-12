В Новосибирской области на учете состоят 477 детей с ВИЧ-инфекцией

Все несовершеннолетние пациенты обеспечены лекарствами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На начало 2026 года в Новосибирской области на медицинском учете стояли 477 детей и подростков с диагнозом ВИЧ. Среди них пять детей младше одного года. Больше всего пациентов в возрасте от 10 до 14 лет — их 199 человек. Также инфекцию выявили у 57 детей до пяти лет, у 112 ребят 6-9 лет и у 104 подростков 15-17 лет. Все эти дети в полном объеме получают современное лечение и нужные лекарства. Об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко.

Большинство инфицированных ребят живут в семьях, в том числе приемных. В полных семьях воспитывается 271 ребенок, а еще 60 человек живут с одним из родителей. В детских домах и домах ребенка сейчас находятся шесть детей с таким диагнозом.

В регионе стараются создать условия, чтобы дети с ВИЧ не чувствовали себя лишними и не сталкивались с отказами в кружках или секциях. Для поддержки таких семей в центре СПИД открыли специальное отделение. Там врачи, психологи и юристы помогают решать разные проблемы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX