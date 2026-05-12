Врач Павлова: «Кукуруза и шпинат помогают избежать потери зрения»

Шпинат и кукуруза помогают сохранить здоровье глаз.

Врач Елена Павлова рассказала, какие продукты помогают сохранить здоровье глаз. Основную защиту сетчатке обеспечивают лютеин и зеаксантин. Эти компоненты защищают органы зрения от синего света и окислительного стресса. Недостаток таких веществ повышает риск развития возрастной патологии глаз после 50 лет. Лидерами по содержанию этих элементов являются шпинат, кукуруза, брокколи и яичные желтки. Об этом пишет NEWS.ru.

Специалист отметила, что лютеин лучше усваивается вместе с жирами. Поэтому полезно заправлять салаты маслом или добавлять к зелени авокадо. Также для сетчатки необходима жирная рыба, например лосось или сардины. Омега-3 в их составе помогает работе слезных желез и укрепляет мембраны клеток. Достаточное количество жирных кислот облегчает симптомы «сухого глаза».

Для здоровья хрусталика нужны витамины С и Е. Витамин С можно получить из цитрусовых, киви и болгарского перца. Витамином Е богаты миндаль и семена подсолнечника. Павлова подчеркнула, что защита зрения зависит от системы питания в целом. Одной моркови или черники недостаточно для предотвращения глазных заболеваний. Регулярное употребление полезных продуктов значительно снижает вероятность ухудшения зрения с возрастом.

