С 1 июня в Новосибирской области начнут принимать заявления на семейную выплату

В Новосибирске вводят новую выплату для семей с двумя и более детьми.

С 1 июня 2026 года работающие родители с двумя и более детьми в Новосибирской области смогут подать заявление на новую ежегодную семейную выплату. Эта мера поддержки предназначена для семей, где родители официально трудоустроены и платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. По итогам года государство вернет им разницу, пересчитав налог по сниженной ставке 6%. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.

Право на получение выплаты имеют граждане России, постоянно проживающие в стране, чьи дети также являются гражданами РФ. В семье должно быть как минимум двое детей младше 18 лет. Если дети учатся очно, возраст может быть до 23 лет. Родитель должен быть официально трудоустроен, не иметь задолженностей по алиментам, а также соответствовать критериям по доходам и имуществу. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе. В Новосибирской области этот показатель составляет 26 067 рублей.

Заявление на выплату можно подать с 1 июня до 1 октября года, следующего за отчетным. То есть, за налоги, уплаченные в 2025 году, обратиться можно будет летом 2026 года. Это можно сделать через портал госуслуг или лично в клиентской службе Отделения СФР по Новосибирской области. Фонд сам запросит необходимые сведения из государственных баз данных.

