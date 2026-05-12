В Новосибирске за 80 млн рублей продают пивоваренный завод.

В Новосибирске выставили на продажу пивоваренный завод за 80 млн рублей. Объект находится в Кировском районе города. Соответствующее объявление появилось на одной из популярных платформ.

Продавец указывает, что бизнес действует уже около шести лет, в штате – 10 сотрудников. Производство находится в арендном помещении в 1 тысячу квадратных метров. Стоимость аренды – 700 тысяч рублей.

- Загрузка мощностей – 100 процентов, мощность производства – 210 тонн, - указано в карточке.

Автор объявления заявил, что бизнес окупится всего за 1 месяц.

