Новосибирцев предупредили о штормовом ветре 12 мая

Новосибирцев предупредили о штормовом ветре.

Жителям Новосибирской области пришло предупреждение от МЧС о непогоде, которая ожидается 12 мая.

Синоптики прогнозируют усиление ветра штормовой силы: ночью порывы будут достигать 18 метров в секунду, а днём разгонятся до 23 метров в секунду. Кроме того, местами возможны дождь и мокрый снег.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в сам день 12 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов, днём потеплеет до +6…+8, с небольшим понижением к вечеру.

