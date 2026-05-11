Новые правила для курьеров в Новосибирске могут привести к росту цен на доставку.

С 8 мая в России начал действовать единый стандарт для служб доставки. Из-за новых требований к курьерам могут подорожать услуги доставки в том числе и в Новосибирске.
Теперь перед каждой сменой курьеры обязаны подтверждать личность и проходить фотофиксацию. Скорость передвижения на велосипедах, мопедах и самокатах ограничена 25 км/ч. Все данные о сотрудниках заносятся в цифровую систему — за нарушения могут оштрафовать или даже заблокировать.
В итоге доставка может стать дороже, а компании начнут чаще нанимать самозанятых вместо оформления в штат. Насколько сильно нововведения повлияют на рынок, станет понятно позже — многое зависит от того, как система будет работать на практике.
