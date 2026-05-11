В Новосибирске у ЖК «Дежнев» ходит компания с предметами, похожими на оружие

Сейчас полиция проводит проверку. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Жители жилого комплекса «Дежнёв» в Новосибирске бьют тревогу из-за вооружённой группы, которая уже неделю свободно разгуливает по улицам. Очевидцы рассказывают, что неизвестные достают оружие из багажника автомобиля и открыто перемещаются с ним по двору и прилегающей территории.

Как утверждают местные жители, полиция не задержала подозрительную компанию. Также соседи предполагают, что кто-то из членов этой группы постоянно проживает именно в ЖК «Дежнёв».

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что информация о случае зарегистрирована в территориальном отделе полиции. Сейчас оперативники устанавливают личности граждан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX