В Новосибирске у ЖК «Дежнев» ходит компания с предметами, похожими на оружие

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП
Жители жилого комплекса «Дежнёв» в Новосибирске бьют тревогу из-за вооружённой группы, которая уже неделю свободно разгуливает по улицам. Очевидцы рассказывают, что неизвестные достают оружие из багажника автомобиля и открыто перемещаются с ним по двору и прилегающей территории.
Как утверждают местные жители, полиция не задержала подозрительную компанию. Также соседи предполагают, что кто-то из членов этой группы постоянно проживает именно в ЖК «Дежнёв».
В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что информация о случае зарегистрирована в территориальном отделе полиции. Сейчас оперативники устанавливают личности граждан.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru