В Новосибирске с 1 мая вступили в силу нормы ЖКХ и выписки.

С 1 мая 2026 года в Новосибирской области, как и по всей России, начали действовать новые правила в сфере ЖКХ и регистрации граждан.

Первое изменение — для тех, кто забывает про счётчики. Раньше можно было долго не передавать показания или пропустить поверку прибора учёта без серьёзных последствий. Теперь если собственник не провёл вовремя поверку или не подал данные о расходе воды, света или газа, управляющая компания автоматически перейдёт на расчёт по нормативу, который, как правило, значительно превышает реальное потребление. Вся ответственность за своевременную передачу показаний и исправность счётчиков теперь полностью ложится на самих жильцов.

Второе нововведение касается так называемых «бумажных» жильцов — людей, которые числятся в квартире по регистрации, но на самом деле там давно не живут. Раньше выписать их было сложно, особенно при конфликтах или если речь шла о наследстве. С мая процедура упростилась: собственники могут подать заявление на снятие с учёта через МФЦ. Это ускоряет процесс и избавляет от лишней бюрократии. Новые правила особенно полезны тем, кто сдаёт жильё, вступил в наследство или столкнулся с семейными разногласиями.

