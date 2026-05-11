Под Новосибирском планируют построить мусороперегрузочную станцию

В Новосибирской области рядом с Левобережным мусорным полигоном, на территории Верх-Тулинского сельсовета, хотят построить станцию для перегрузки отходов. Она сможет принимать до 150 мусоровозов в сутки.

Регоператор «Спецавтохозяйство» разместил на портале госзакупок тендер на подготовку проектной документации. За эти работы компания готова заплатить 15 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 15 мая.

На разработку документов даётся полгода. Строительство, согласно техническому заданию, должно занять не больше девяти месяцев. Мощность будущего объекта — 75 тысяч тонн отходов в год. Работать станция будет 350 дней в году посменно — по 20 часов.

В проект входят: эстакада, ограждение, весовые платформы под навесом, шлагбаумы, система ливневой канализации, локальные очистные сооружения, освещение и видеонаблюдение. Также на территории появятся модульное здание для персонала и парковка.

