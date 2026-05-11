11 мая в Новосибирске прошёл редкий снег

В воздухе видны лишь редкие снежинки. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

11 мая в Новосибирске горожане заметили в воздухе снежинки. Их было немного — они редко встречались в воздухе.

— Когда я вышла на улицу, было жутко холодно, дул пронизывающий ветер. На фоне зелёных листьев увидела снежинки. Сначала подумала, что это с черемухи облетают лепестки, но они были меньше, — рассказала КП-Новосибирск жительница Анастасия.

По данным «Яндекс.Погоды», сейчас в Новосибирске всего +4 градуса, но ощущаются они на -3. Как передавал Западно-Сибирский Гидрометцентр, с 10 мая над Новосибирской областью проходит холодный атмосферный фронта. В связи с этим в регионе произошло резкое похолодание, по северу области ожидается небольшой мокрый снег.

