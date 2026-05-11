В Новосибирске демонтировали три незаконно установленных киоска. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске демонтировали несколько незаконно установленных киосков и ларьков в трёх районах: Дзержинском, Центральном и Советском. Об этом сообщили в мэрии города.

— На улице Есенина, 39 находился заброшенный киоск — его демонтировала бригада центра. Также убрали торговую точку, которую незаконно поставили на Гоголя, 25. А на улице Героев Труда, 6 снесли киоск, который был объединён с остановочным павильоном, — сообщили в мэрии.

Такие рейды проходят регулярно и будут продолжаться дальше.

