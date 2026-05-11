В Новосибирске госвузы перешли на цифровые студенческие билеты

В начале мая 2026 года новосибирские вузы перешли на электронные студенческие билеты и зачётные книжки. Теперь каждый университет или институт обязан передавать данные о студентах в государственную информационную систему через «Госуслуги».
На «Госуслугах» уже создано около 5 миллионов таких цифровых документов. Бумажные версии по-прежнему можно получить по желанию.
Важно, что цифровые документы имеют ту же юридическую силу, что и обычные. Их принимают в транспорте, музеях и библиотеках.
