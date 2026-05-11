В Новосибирске госвузы перешли на цифровые студенческие билеты и зачётки. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В начале мая 2026 года новосибирские вузы перешли на электронные студенческие билеты и зачётные книжки. Теперь каждый университет или институт обязан передавать данные о студентах в государственную информационную систему через «Госуслуги».

На «Госуслугах» уже создано около 5 миллионов таких цифровых документов. Бумажные версии по-прежнему можно получить по желанию.

Важно, что цифровые документы имеют ту же юридическую силу, что и обычные. Их принимают в транспорте, музеях и библиотеках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX