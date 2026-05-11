Новосибирцев ждет четырехдневная рабочая неделя после майских праздников.

В мае после празднования Дня Победы жителей Новосибирска ожидает сокращённая рабочая неделя — всего четыре дня. Отработать придётся с 12 по 15 мая.

Дело в том, что 11 мая официально считается выходным: по Трудовому кодексу, так как День Победы выпал на субботу, выходной перенесли на понедельник. В итоге благодаря празднику сибиряки отдыхали три дня подряд — 9, 10 и 11 мая.

Следующая короткая неделя намечается в июне: работать нужно будет с 8 по 11-е, а затем снова три выходных — с 12 по 14 июня.

Ранее новосибирцы отдыхали с 27 по 30 апреля.

