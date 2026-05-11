В Новосибирской области снова снизился уровень воды в реке Омь.

В верхнем течении реки Омь в Новосибирской области вода перестала прибывать и теперь постепенно уходит. По данным на 11 мая, уровень в Куйбышеве остался на прежней отметке, а выше по течению начался спад. В селе Чумаково за сутки уровень снизился на 2 см (до 1073 см), в селе Крещенское — на 3 см (до 1017 см). Об этом сообщил глава Куйбышевского района Олег Караваев в соцсетях.

Ранее Западно-Сибирский гидрометцентр предупреждало, что с 9 по 12 мая 2026 года на Оми в районе Куйбышева продолжится подъём воды. Подтопление грозило трём населённым пунктам: самому Куйбышеву, а также Абрамово и Помельцево.

Сейчас ситуацию на реке круглосуточно мониторят. Глава района отметил, что уровень воды остаётся высоким — техника и оборудование пока находятся в режиме готовности.

