Умер Николай Игнатович — руководитель новосибирского ансамбля народной музыки

Художественный руководитель скончался в 43 года. Фото: Дом культуры «Приморский» «ВКонтакте»

В Новосибирске умер 43-летний баянист Николай Игнатович — художественный руководитель народного ансамбля «Завалинка». Об этом 11 мая сообщили подписчики группы «На ОбьГЭСе» «ВКонтакте».

- Многие жители ОбьГЭСа знали и видели его на праздниках, где участвовала «Завалинка». Несколько дней назад он попал в больницу с внутренним кровотечением, - сообщили подписчики группы.

По информации паблика, накануне Николай Игнатович с ансамблем накануне вернулся с конкурса в Москве. В конце прошлого года ансамбль побывал в столице и завоевал диплом лауреата первой степени в грантовом международном конкурсе-фестивале «Кубок России».В этом году ансамбль должен был поехать на международный конкурс в Минск.

- Очень хороший был специалист в коллективе, его любили. Мы были давно знакомы, учились вместе в колледже культуры. В 2001 году я встретила его в ДК «Приморский», он ходил туда с детства и стал работать. Мы дружили коллективами, на 9 мая совместно исполняли песни военных лет, - сообщила КП- Новосибирск Наталья Асеева, худрук Хора русской песни имени Юрия Кабанова.

