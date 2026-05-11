Новосибирцы отправили сто мешков корма для кошек и собак на СВО

Новосибирцы отправили больше тонны сухого корма за год. Фото: Предоставлено фондом «Своих не бросаем»

Новосибирцы отправили тонну корма для бездомных собак и кошек на СВО. Об этом 11 мая сообщили КП-Новосибирск волонтеры фонда «Своих не бросаем».

- Спасибо большое всем, кто приносит и оплачивает корма для животных! Все бездомные животные, которые живут в разбитых населенных пунктах, накормлены, присмотрены и обязательно дождутся возвращения своих хозяев, — написали волонтеры.

По словам руководителя фонда Оксаны Боцан, за прошедший год в зону спецоперации отправлено более 100 фур с гуманитарной помощью, в том числе 100 мешков сухого корма. Новосибирцы заказывают и оплачивают корма на маркетплейсах, а волонтеры забирают заказ и отправляют с гуманитарной помощью.

Мы регулярно отправляем бойцам маскировочные сети из капрона. Просим женщин откликнуться на сбор капроновых колготок, они нужны для плетения маскировочных сетей «под кирпич», подойдут любые, кроме красных, — сообщила Оксана Боцан, руководитель фонда «Своих не бросаем» в Новосибирске.

