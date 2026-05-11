В Новосибирске упали продажи шоколада на 15% после подорожания

Продажи шоколада упали по всей России.

В Новосибирской области упали продажи шоколада вслед за его подорожанием. Падение продаж по всей России составило более 15 %, сообщил kp.ru.

Всего за год было продано более 231 тысяча тонн шоколада на сумму более 292 миллиардов рублей. Цены шоколадных плиток в 2025 году выросли на треть.

По данным исследования аналитиков «Ntech» за прошлый год покупатели стали чаще покупать пирожные, рост составил 19%. Резкий рост объяснили популярностью пончиков.

