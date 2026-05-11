В Новосибирской области зарегистритровали более 110 тысяч больных диабетом

В Новосибирске выросло число детей с выявленным диабетом первого типа.

В Новосибирской области выросло число пациентов с диабетом первого типа. Об этом сообщил сайт федерального регистра НМИЦ эндокринологии Минздрава России.

- В Новосибирской области на начало года 5 652 пациента с диабетом первого типа, по 202 пациента на 100 тысяч населения. Число пациентов с диабетом второго типа более 106 тысяч, по 3812 пациентов на 100 тысяч населения, - сообщили в реестре.

По итогам рейтинга Новосибирская область заняла 20 место. В апреле 2026 зампред Государственной Думы Александр Жуков сообщил, что региону выделены дополнительные средства на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет, всего будет выделено более 136 миллионов рублей. Это позволит обеспечить 1195 детей системами непрерывного мониторинга глюкозы.

