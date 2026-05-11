В Новосибирской области стало в полтора раза меньше вакансий

Большинство новосибирцев работают в сфере производства.

В Новосибирской области количество незакрытых вакансий уменьшилось до 23 тысяч мест за три месяца, хотя в январе было доступно более 39 тысяч вакансий. Аналитики Новосибирскстата опубликовали доклад о социально-экономическом положении в регионе за январь-март 2026 года.

Число трудоустроенных в Новосибирской области выросло до почти 920 тысяч человек, рост составил 1,3 процента. К концу марта безработица составила всего 0,6 процента от числа трудоспособных жителей региона.

В рейтинге сфер занятости лидируют обрабатывающие производства, здесь работают более 156 тысяч человек. В сфере торговли трудоустроены более 146 тысяч сотрудников, в сфере образования трудятся более 99 тысяч специалистов. В здравоохранении работают более 82 тысяч человек, в области транспортировки и складирования заняты более 80 тысяч сотрудников.

Среднемесячная зарплата составила более 89 тысяч рублей, при этом рост реально начисленной зарплаты составил 5 процентов, аналогично периоду прошлого года. Рост номинально начисленных зарплат снизился на 5 с лишним процентов за год.

