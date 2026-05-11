Треть новосибирцев назвали нейросети помощником в работе

Треть новосибирцев использует ИИ в работе.

Треть новосибирцев использует искуственный интеллект для решения рабочих задач. Аналитики серваиса «hh.ru» выложили результаты опроса жителей Новосибирской области.

- Искусственный интеллект стал полезным помощником для 33 процентов опрошенных , хотя они пока не готовы воспринимать его как «полноценного коллегу, - сообщили аналитики сервиса.

Чаще всего нейросети используют молодые работники от 16 до 24 лет, больше половины из них считают его эффективным. Лишь одна пятая часть сотрудников старше 45 лет готовы довериться нейросетям.

По данным исследования, мужчины вдвое чаще воспринимают ИИ как замену коллеге, чем женщины. Чаще всего нейросети используют в сферах маркетинга и рекламы, информационных технологий, управления персоналом и тренингов.

