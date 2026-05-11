Новосибирец продает императорский кубок 19 века за миллион рублей

На кубке изображен российский император Александр III.

В Новосибирске коллекционер продает старинный кубок 19 века с изображением императора и императрицы. Объявление появилось пять дней назад на популярной аукционной площадке в интернете.

- По всем вопросам пишите в личном сообщении. Документы подлинности есть, — yаписал продавец.

Кубок датируется 1883 годом, тогда в Москве прошла коронация российского императора Александра III. Портрет правителя выгравирован на кубке, позади него — изображение императрицы Екатерины II. На обратной стороне кубка — святой Георгий Победоносец, поражающий змия.

Продавец выставил коронационный кубок на продажу за миллион рублей. Напомним, 27 февраля 1893 года император Александр III высочайше соизволил утвердить решение Комитета министров и начать строительство моста у Кривощеково на месте будущего Новосибирска. Место основания Новосибирска сейчас украшает памятник императору и ферма первого железнодорожного моста.

