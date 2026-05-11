В Новосибирском аэропорту задержали рейс в Таиланд на 9 часов

В Новосибирске задержали вылет рейса в Таиланд почти на 9 часов. Информация появилась на онлайн-табло аэропорта Толмачево 11 мая.

Рейс «Новосибирск-Пхукет» должен был вылететь в 02:40, ожидаемое время вылета — 11:30. Рейс «Пхукет-Новосибирск» должен был прибыть в Толмачево в 00:35, посадка ожидается в 08:15.

Напомним, вчера в Новосибирске отменили четыре рейса в Сочи и Минеральные воды - туда и обратно. Также самолет из Таиланда перенесли на 11 часов и 30 минут. Рейс «Пхукет- Новосибирск» должен был приземлится в 04:10, теперь посадка ожидалась в 15:40.

