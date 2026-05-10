Новосибирцам рассказали об опасности хантавирусных инфекций

Жителям Новосибирской области напомнили о мерах профилактики хантавирусных инфекций. Как сообщили специалисты Роспотребнадзора, основным источником заражения для человека являются грызуны — полевые мыши, крысы и полевки. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
Чаще всего человек заражается при вдыхании пыли и аэрозолей, в которых содержатся частицы выделений инфицированных животных. Вирус может находиться в моче, слюне и экскрементах грызунов.
По данным ведомства, хантавирусы способны вызывать два вида заболеваний: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром.
На территории России природные очаги связаны именно с ГЛПС. При этом специалисты подчеркивают, что заболевание не передается от человека к человеку.
— Вероятность того, что хантавирусы начнут мутировать и передаваться между людьми, крайне низкая, — отметили эксперты Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что в России ситуация с заболеванием остается стабильной и контролируемой.
