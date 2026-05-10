В Новосибирск на следующей неделе придут заморозки до 0 градусов

Ночная температура может опуститься до нуля градусов

На следующей неделе в Новосибирске ожидается резкое похолодание. По данным метеосервисов, ночью температура воздуха может опуститься до 0 градусов, а местами прогнозируются осадки в виде мокрого снега.

Так, в понедельник, 11 мая, ночная температура составит около 0 градусов. Во вторник и среду синоптики прогнозируют до +1 градуса в ночные часы.

Днем воздух прогреется лишь до +5…+7 градусов. Кроме дождей, в отдельных районах города и области возможен мокрый снег.

