Житель Новосибирской области собрал семь ведер сморчков в лесу под Искитимом

Грибники предупреждают: сезон весенних грибов скоро закончится. Фото: Константин Зеленцов.

10 мая житель Новосибирской области собрал семь ведер шапочек сморчковых в Искитимский район. Богатым «урожаем» грибник поделился с КП-Новосибирск.

По словам сибиряка, грибов в лесах сейчас много, однако сезон весенних сморчков подходит к концу.

— Искитимский район. Грибов много, но уже слой начинает отходить и в ближайшие три дня сойдет на нет. Тем более синоптики предвещают заморозки до -2 градусов, — рассказал Константин Зеленцов КП-Новосибирск.

