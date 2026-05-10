Автопробег «Одна Родина — одна семья» прибыл в Новосибирск из Владивостока

Участники посетили военное училище и возложили цветы к Вечному огню на Монументе Славы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Благотворительный автопробег «Одна Родина – одна семья» прибыл в Новосибирск. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая и проехала уже несколько городов. Конечная точка — Донецк. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Акция посвящена памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Задача пробега — укрепить межнациональное согласие и поддержать жителей Донецкой Народной Республики.

В Новосибирске участники посетили высшее военное командное училище, где установлен бюст Героя. Состоялась встреча с мамой Михаила Гудкова — Ольгой Михайловной.

Затем колонна отправилась к Мемориальному ансамблю «Подвигу сибиряков в Великой Отечественной войне». Там прошла церемония возложения цветов к Вечному огню.

— В Новосибирске проживают представители более 120 национальностей. Здесь особенно остро осознаются ценность мира и важность взаимного уважения, — отметил замминистра региональной политики области Дмитрий Петров.

