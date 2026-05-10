Сотни новосибирцев возложили цветы к Вечному огню на Монументе Славы

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске сотни горожан пришли на Монумент Славы, чтобы возложить цветы к Вечному огню. На левом берегу прошел праздничный митинг, посвященный 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Монумент Славы стал центральным местом торжественных мероприятий на левом берегу. Люди несли цветы, венки и зажженные свечи. Выстроилась длинная очередь — каждый хотел отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны.
