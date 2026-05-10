Капремонт Октябрьского моста в Новосибирске завершат к 2030 году

Стоимость работ оценили в 1,5 млрд рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Капитальный ремонт Октябрьский мост через реку Обь в Новосибирске планируют завершить в 2027–2030 годах. Общая стоимость работ оценивается в 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

Власти уточнили, что в 2026 году ремонтные работы на объекте проводиться не будут. Это связано с запланированным ремонтом Димитровский мост.

Ранее состояние Октябрьского моста признали ограниченно работоспособным. Масштабный ремонт стартовал в 2022 году и должен был завершиться в 2024. Однако контракт с подрядчиком расторгли из-за низких темпов работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX