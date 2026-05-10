В День Победы в Новосибирске прошла акция «Служба по контракту — Твой выбор!»

Жители города могли пройти предварительный отбор на военную службу

9 мая в Новосибирске стартовала информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — Твой выбор!». Мобильный пункт отбора развернули в Центральном парке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Жители и гости города могут познакомиться с историей и современным оснащением сухопутных войск России, увидеть образцы военной техники и стрелкового оружия, а также узнать подробнее о службе по контракту. Все желающие могут пройти предварительный отбор.

В правительстве региона напомнили, что в Новосибирской области действуют расширенные меры поддержки для граждан, заключающих контракт с Министерством обороны РФ.

