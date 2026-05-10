В День Победы новосибирцам напомнили о подвиге Александра Покрышкина

Цветы к бюсту легендарного летчика возложили первые лица региона. Фото: МВД России по Новосибирской области.

В Новосибирске в День Победы прошли памятные мероприятия, посвященные героям Великой Отечественной войны. Одним из центральных событий стало возложение цветов к бюсту Александр Покрышкин — легендарного летчика и знаменитого уроженца Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

В церемонии приняли участие руководители ГУ МВД России по Новосибирской области и городского управления МВД, а также губернатор Андрей Травников, председатель Заксобрания Андрей Шимкив, сенаторы Владимир Городецкий и Александр Карелин, мэр Максим Кудрявцев и другие официальные лица.

После церемонии участники возложили цветы к Вечному огню на Монумент Славы.

Александр Покрышкин считается одним из самых известных советских летчиков времен Великой Отечественной войны. Он стал первым в истории трижды Героем Советского Союза и прославился десятками воздушных побед.

