Жители Новосибирской области смогут подать заявки на помощь животным в лесах

Сделать это можно будет только 13 мая через Госуслуги Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство природных ресурсов Новосибирской области сообщило, что 13 мая жители региона смогут подать заявления на участие в биотехнических мероприятиях в охотничьих угодьях. Речь идет о работах по поддержке диких животных — например, создании кормовых площадок для лосей и косуль.

Прием заявлений будет идти только один день — с 00:00 до 23:59 13 мая.

Подать документы можно только онлайн через портал Госуслуг с помощью приложения «ГосКлюч». Лично в районах заявления принимать не будут.

Если человек хочет заняться устройством кормовых полей, к заявлению нужно прикрепить документы на землю — например, договор аренды или свидетельство о собственности. Документы должны действовать как минимум до 1 ноября 2026 года.

В министерстве уточнили, что один человек может подать только одно заявление на каждый вид животных — отдельно на лося и отдельно на сибирскую косулю.

Все заявки будут рассматривать в течение 10 рабочих дней после окончания приема. Результаты опубликуют на официальном сайте министерства.

