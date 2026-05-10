НовостиОбщество10 мая 2026 9:21

Жители Новосибирской области смогут подать заявки на помощь животным в лесах

Сделать это можно будет только 13 мая через Госуслуги
Екатерина ХАЛИМОВА
Сделать это можно будет только 13 мая через Госуслуги

Сделать это можно будет только 13 мая через Госуслуги

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство природных ресурсов Новосибирской области сообщило, что 13 мая жители региона смогут подать заявления на участие в биотехнических мероприятиях в охотничьих угодьях. Речь идет о работах по поддержке диких животных — например, создании кормовых площадок для лосей и косуль.

Прием заявлений будет идти только один день — с 00:00 до 23:59 13 мая.

Подать документы можно только онлайн через портал Госуслуг с помощью приложения «ГосКлюч». Лично в районах заявления принимать не будут.

Если человек хочет заняться устройством кормовых полей, к заявлению нужно прикрепить документы на землю — например, договор аренды или свидетельство о собственности. Документы должны действовать как минимум до 1 ноября 2026 года.

В министерстве уточнили, что один человек может подать только одно заявление на каждый вид животных — отдельно на лося и отдельно на сибирскую косулю.

Все заявки будут рассматривать в течение 10 рабочих дней после окончания приема. Результаты опубликуют на официальном сайте министерства.

