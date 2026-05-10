Экспозиция «Трагедия и доблесть Афганистана» заработала в Барнауле

В Барнауле открыли постоянную экспозицию об Афганской войне.

В Барнауле открыли постоянную экспозицию «Трагедия и доблесть Афганистана». Она работает в музее Военной истории. Посетители слышат звук вертолета и лай собак — это помогает погрузиться в атмосферу 1970-1980-х годов. На стендах — фотографии тех, кто воевал в Афганистане и не вернулся домой. Об этом пишет «Толк».

Из трех тысяч уроженцев Алтайского края, участвовавших в боевых действиях, погибли 153 человека. Среди них — Константин Павлюков, 23-летний офицер, получивший звание Героя Советского Союза посмертно. Как рассказал зампред правительства края Юрий Абдуллаев, Павлюков, будучи тяжело раненным, отстреливался до последнего патрона. В новом зале выставлены его личные вещи.

Экспозиция состоит из десяти разделов. Они посвящены политической обстановке 1970-х, работе пограничников, разведчиков, десантников, спецназа, саперов и мотострелков. Отдельно рассказано о военных автомобилистах и медиках. Замдиректора музея Оксана Мамонтова отметила: боевые потери советской армии составили чуть более 15 тысяч человек, а санитарные — 400 тысяч. Многие умирали от гепатита и тифа, но медики, рискуя жизнью, спасали солдат.

Для посетителей придумали интерактивы. Самый популярный у школьников — игра «Сапер». Экспозиция будет работать постоянно. Входной билет стоит от 80 до 150 рублей.

