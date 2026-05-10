В Новосибирской области размыло дорогу к селу Золотая Грива

Временную дорогу к Золотой Гриве размыло в Чулымском районе. Фото: ТУАД

В Чулымском районе Новосибирской области из-за паводка размыло временную дорогу к селу Золотая Грива. Произошло это в ночь на 10 мая. Сейчас проехать к населенному пункту невозможно ни на каком транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

Там идет реконструкция моста через реку Каячка. Старую переправу уже демонтировали, строят новую. Чтобы жители не остались без связи, по проекту сделали временный объезд. Но из-за сильного подъема воды его размыло.

Дорожники закрыли движение по этому участку. Когда вода спадет, решат, можно ли снова ехать по объезду. Основной мост обещают сдать к 15 октября 2026 года. Ситуацию держат на контроле. О возобновлении проезда сообщат отдельно.

