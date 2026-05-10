В смерти начальника отдела управления ветеринарии НСО Тура не нашли криминала

В Новосибирске не стали возбуждать дело по факту смерти Сергея Тура.

В Новосибирске закончили проверку обстоятельств смерти 43-летнего Сергея Тура. Он занимал должность руководителя отдела в областном управлении ветеринарии. Правоохранители изучили ситуацию и не нашли в случившемся следов криминала. На основании этих данных было решено не возбуждать уголовное дело. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в региональной прокуратуре.

Сергей Тур возглавлял отдел, который занимался организацией мероприятий по борьбе с болезнями животных и паразитами. Он отвечал за важные направления в работе ведомства. О его смерти стало известно в конце апреля. Коллеги покойного подтвердили эту информацию и выразили свои соболезнования.

Прощание с начальником отдела прошло 1 мая. Гражданскую панихиду провели в большом зале на улице Кропоткина. Почтить память руководителя пришли многие сотрудники управления и знакомые.

