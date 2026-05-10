Chevrolet Caprice продают за 950 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирске продают Chevrolet Caprice. Фото: нейросеть / Ангелина ВАЙГЕЛЬ

В Новосибирске выставили на продажу Chevrolet Caprice Classic. За него просят 950 тысяч рублей. Объявление появилось на одной из популярных платформ с объявлениями.

Автомобиль 1991 года выпуска, но, как отмечает продавец, в ПТС указан 1994 год, хотя VIN соответствует 1991 году. Он объясняет это ошибкой ГАИ, которая часто встречалась у машин, оформленных в СССР или в 90-х годах.

Машина имеет пробег 300 тысяч километров. Под капотом стоит бензиновый двигатель объемом 5,7 литра и мощностью 200 лошадиных сил. Продавец утверждает, что мотор малопробежный, установлен ориентировочно в 2022 году, работает тихо, не гремит и не подтекает.

По его словам, автоматическая коробка передач прошла ремонт в 2023-2024 годах. Подвеска в отличном состоянии, недавно выставили сход-развал. Кузов и рама без гнили, не варились. На раме есть поверхностная ржавчина и замятость, но геометрия не нарушена.

