Подростки напали на парня с инвалидностью в Барнауле

В Барнауле подростки избили молодого человека с инвалидностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле группа подростков избила молодого человека с инвалидностью. Все случилось на детской площадке у дома на улице Эмилии Алексеевой, 82А. Об этом пишет «Толк».

По словам одной из горожанок, которая стала очевидец случившегося, нападавших было трое — девушка и двое парней 15-17 лет. Они несколько раз ударили пострадавшего по голове и разбили нос до крови.

На место вызвали скорую помощь. Медики осмотрели парня у подъезда, после чего увезли его в больницу. Родственники также сообщили, что похожий случай уже был в прошлом году — у молодого человека отобрали телефон, но тогда в полицию никто не обращался.

Прокуратура Алтайского края начала проверку. Если информация подтвердится, ведомство примет все необходимые меры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX