В Новосибирске выпускные в школах планируют провести 27 июня

Последний звонок в новосибирских школах прозвенит 26 мая. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Министерство просвещения России установило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров для всех школ страны в 2026 учебном году. Последние звонки запланированы на 26 мая. Выпускные вечера пройдут 27 июня. Соответствующие рекомендации уже разослали во все регионы страны.

В министерстве предложили включить в программу школьных мероприятий новые церемонии. Ученикам и учителям предложат поднимать Государственный флаг России и исполнять гимн страны. Это позволит воспитать у школьников чувство патриотизма и уважения к государственным символам.

Также планируется чествовать многодетные и многопоколенные семьи. Особое внимание уделят семьям, чьи представители участвовали в специальной военной операции или были удостоены государственных наград.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX